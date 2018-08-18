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Назначена дата выборов в совет старейшин Еревана

Назначена дата выборов в совет старейшин Еревана
18 августа 2018 - 13:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Цик Армении утвердил проведение новых выборов в совет старейшин Еревана.

Выборы пройдут 23 сентября.

Необходимость проведения внеочередных выборов возникла после свершившейся в стране смены власти и последовавшей отставки мэра Тарона Маргаряна. Респуликанское большинство не стало выдвигать нового кандидата, мэр не был избран.

Среди кандидатов в мэры - известный в Армении актер Айк Марутян, активно поддержавший революцию и выдвинутык от партии преьмер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор».

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