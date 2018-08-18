Назначена дата выборов в совет старейшин Еревана
18 августа 2018 - 13:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Цик Армении утвердил проведение новых выборов в совет старейшин Еревана.
Выборы пройдут 23 сентября.
Необходимость проведения внеочередных выборов возникла после свершившейся в стране смены власти и последовавшей отставки мэра Тарона Маргаряна. Респуликанское большинство не стало выдвигать нового кандидата, мэр не был избран.
Среди кандидатов в мэры - известный в Армении актер Айк Марутян, активно поддержавший революцию и выдвинутык от партии преьмер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор».
Самое значимое
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
Число поездок в Армению из России составило 79 тысяч, что на 22% больше, чем в 2017 году
Премьер-министр РА Никол Пашинян поручил министру изучить возможность снижения тарифов на электроэнергию не только для малообеспеченных семей, но и в общем
По данным агентства, на курорты стран СНГ российские туристы приезжают на отдых летом на период от 7 до 14 дней.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов» Вероятность того, что на трон сядет Король ночи, оценивается коэффициентом 9,0, Тирион Ланнистер — 9,9.
Предотвращена попытка азербайджанской атаки в Карабахе По сообщению пресс-службы ведомства, группа из 15 военнослужащих попыталась атаковать позицию на северном направлении линии соприкосновения.