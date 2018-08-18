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Умер Кофи Аннан

Умер Кофи Аннан
18 августа 2018 - 15:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан умер в возрасте 80 лет в кругу близких в субботу, 18 августа, утром после непродолжительной болезни. Об этом сообщила его семья и Kofi Annan Foundation в Twitter.

Где будет похоронен бывший генсек, а также когда состоится церемония прощания, семья и фонд сообщат позднее, сообщает РБК.

Пост генерального секретаря ООН Аннан занял в 1997 году и побыл на нем два срока подряд — до 31 декабря 2006 года. За это время он провел множество реформ, которые были направлены на сокращение административных расходов международной организации. Он был противником военных действий американской коалиции в 2003 году в Ираке и настаивал на том, что оснований для проведения операции нет. Был посредником множества других международных кризисов.

В 2001 году ему присудили Нобелевскую премию мира «за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире».​ В последние годы жизни Кофи Аннан работал в Швейцарии и возглавлял фонд своего имени, который оказывал консультационные услуги для государств с целью повышения качества управления.

Ссылки по теме:
http://www.rt.com/news/436267-kofi-annan-un-dies/
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