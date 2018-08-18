Умер Кофи Аннан
18 августа 2018 - 15:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан умер в возрасте 80 лет в кругу близких в субботу, 18 августа, утром после непродолжительной болезни. Об этом сообщила его семья и Kofi Annan Foundation в Twitter.
Где будет похоронен бывший генсек, а также когда состоится церемония прощания, семья и фонд сообщат позднее, сообщает РБК.
Пост генерального секретаря ООН Аннан занял в 1997 году и побыл на нем два срока подряд — до 31 декабря 2006 года. За это время он провел множество реформ, которые были направлены на сокращение административных расходов международной организации. Он был противником военных действий американской коалиции в 2003 году в Ираке и настаивал на том, что оснований для проведения операции нет. Был посредником множества других международных кризисов.
В 2001 году ему присудили Нобелевскую премию мира «за вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире». В последние годы жизни Кофи Аннан работал в Швейцарии и возглавлял фонд своего имени, который оказывал консультационные услуги для государств с целью повышения качества управления.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news