Гюмри стал самым дешевым направлением для полета из РФ
20 августа 2018 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Летом 2018 года Гюмри и Батуми стали самыми дешевыми направлениями для полета из России.
В данные города было дешевле всего улететь из Ростова-на-Дону. Стоимость самого дешевого билета составила 499 рублей, средняя стоимось перелета - При этом средняя стоимость авиабилетов по этим направлениям летом — 4150 рублей и 3300 рублей соответственно, сообщает РИА Новости соссылкой на OneTwoTrip.
На втором месте перелет из Бургаса (Болгария) в Москву — путешественникам он обошелся всего в 554 рубля. Удачно сэкономили и те, кто купил билет за 624 рубля из Бургаса в Петербург. На четвертой строчке маршрут Элиста — Ростов-на-Дону — всего 880 рублей. Замыкает пятерку дешевых авиабилетов перелет из Варны (Болгария) в Москву, который стоил 980 рублей.
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В первом квартале 2018 года эти показатели составляли 36,78% и 7-е место, а во втором квартале 2017 года - 21,58% и 15-е место
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