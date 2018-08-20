Внутренние войска Армении отправятся на защиту границ
20 августа 2018 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 августа первые подразделения Внутренних войск Армении отправятся на боевое дежурство на границе.
Об этом, по сообщению пресс-службы полиции, заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян.
Первые подразделения отправятся в Тавушскую область - на северо-восточное нарпавление армяно-азербайджанской границы.
Осипян подчеркнул, что внутренние войска отличаются высокой дисциплинированностью и подготовкой личного состава.
На вооружении внутренних войск Армении, помимо стрелкового оружия и спецсредств, состоит также некоторое количество легкой бронетехники. Решение об участии ВВ в непосредственной обороне страны было принято после апрельцкой революции и смены власти в Армении.
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