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Внутренние войска Армении отправятся на защиту границ

Внутренние войска Армении отправятся на защиту границ
20 августа 2018 - 12:42 AMT

PanARMENIAN.Net - 23 августа первые подразделения Внутренних войск Армении отправятся на боевое дежурство на границе.

Об этом, по сообщению пресс-службы полиции, заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян.

Первые подразделения отправятся в Тавушскую область - на северо-восточное нарпавление армяно-азербайджанской границы.

Осипян подчеркнул, что внутренние войска отличаются высокой дисциплинированностью и подготовкой личного состава.

На вооружении внутренних войск Армении, помимо стрелкового оружия и спецсредств, состоит также некоторое количество легкой бронетехники. Решение об участии ВВ в непосредственной обороне страны было принято после апрельцкой революции и смены власти в Армении.

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