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Прокуратура готовится обжаловать решение об отмене ареста Кочаряна

Прокуратура готовится обжаловать решение об отмене ареста Кочаряна
20 августа 2018 - 16:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Генеральная прокуратура Армении готовится к обжалованию в Кассационном суде решения Апелляционного суда об отмене ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Об этом сообщила PanARMENIAN.Net глава отдела прокуратуры по связям с общественностью Аревик Хачатрян.

Документы будут поданы в кассационный суд 20 августа.

Иных подробностей Хачатрян не сообщила.

Дело 1 марта – расследование разгона поствыборных акций протеста армянской оппозиции в 2008 году. На состоявшихся тогда президентских выборах одержал официальную победу Серж Саргсян, занимавший пост премьер-министра. Оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном не признала результаты выборов и устроила многотысячные акции протеста в центре столицы, которые были разогнаны на 10-й день. В ходе разгрома акции и столкновений с полицией погибло десять человек, сотни были ранены. Убийства не раскрыты до сих пор, а ряд оппозиционных деятелей, в том числе – действующий премьер Никол Пашинян, были осуждены по обвинению в организации беспорядков и позже освобождены по амнистии.

После «Бархатной революции» в апреле 2018 года, приведшей к отставке собиравшегося продолжить правление страной в статусе премьера Сержа Саргсяна и к приходу к власти Никола Пашиняна, дело получило новый оборот. Следственный комитет выдвинул обвинения против ряда бывших высокопоставленных чиновников – экс-президент Роберт Кочарян, экс-министр обороны Микаэл Арутюнян и действующийглава ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший в ходе событий командующим ереванского гарнизона, обвинены в свержении государственного строя. Бывший первый вице-премьер Армен Геворкян обвиняется в давлении на Конституционный суд с целью признания последним легитимности победы Саргсяна на выборы.

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