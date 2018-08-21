МО Армении обсудил вопросы сотрудничества с руководством «Рособоронэкспорта»
21 августа 2018 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречу с гендиректором корпорации «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым.
Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, встреча прошла на полях выставки «Армия-2018».
В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества в военно-технический сфере.
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