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В Армении предложили криминализировать мат

В Армении предложили криминализировать мат
21 августа 2018 - 16:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Совет Палаты адвокатов Армении выступил с предложением о криминализации мата в соцсетях и средствах массовой информации.

Соответствующее заявление размещено на сайте палаты. Отмечается, что под запрет должны попасть ругательства, передаваемые в соцсетях и СМИ посредством текста, звука, видео, изображения или прочих средств.

В заявлении говорится, что свобода слова одних граждан не должна задевать самолюбие других.

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