В Армении предложили криминализировать мат

PanARMENIAN.Net - Совет Палаты адвокатов Армении выступил с предложением о криминализации мата в соцсетях и средствах массовой информации.

Соответствующее заявление размещено на сайте палаты. Отмечается, что под запрет должны попасть ругательства, передаваемые в соцсетях и СМИ посредством текста, звука, видео, изображения или прочих средств.

В заявлении говорится, что свобода слова одних граждан не должна задевать самолюбие других.