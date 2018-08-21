Армения будет производить новые «Калашниковы»

PanARMENIAN.Net - В Армении будет организовано производство новых моделей автомата Калашникова АК-12 и АК-15.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, соответствующий договор подписан между заместителем гендиректора концерна Калашников Андреем Барышниковым и директором компании Royalsys Engineering Давидом Галстяном.

АК-12 и АК-15 – модернизированные варианты «Калашникова» под патроны 5.45*39 и 7.62*39. Газоотводный узел, газовая трубка, ствольная коробка и ствол существенно изменены в целях повышения кучности стрельбы во всех режимах.