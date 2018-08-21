В Армении за 100 дней вскрыто 746 фактов коррупции

PanARMENIAN.Net - В ходе первых ста дней правления нового правительства Армении вскрыто 746 преступлений коррупционного характера.

Об этом, по сообщению Panorama.am, сообщил начальник штаба полиции Армен Гукасян.

585 случаев вскрыты полицией, отметил он. Объем коррупции, вскрытый одним Главным упровлением по борьбе с преступностью составил 4.4 млрд драм (около $9.1 млн), восстановлено 147 млн (менее $310 тыс.)

Всего за 100 дней деятельности нового правительства полицией, СНБ, комитетом по госдоходам и прочими ведомствами обнаружено случаев коррупции, хищений и прочих финансовых нарушений на 41.7 млрд драм или почти $87 млн, из них восстановлено около 18 млрд или $37.5 млн.