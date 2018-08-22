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Замглавы МИД Израиля в Ереване: Он почтил память жертв Геноцида армян

Замглавы МИД Израиля в Ереване: Он почтил память жертв Геноцида армян
22 августа 2018 - 11:50 AMT

PanARMENIAN.Net - 21 августа глава МИД Армении Зограб Мнацаканян принял заместителя генерального директора МИД Израиля, директора департамента Евразии МИД Израиля Александра Бен-Цви. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

В рамках визита в Армению Бен-Цви посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, почтил память жертв Геноцида армян и возложил цветы к вечному огню. Замминистра иностранных дел Израиля посетил также Музей-институт Геноцида армян.

Бен-Цви и Мнацаканян согласились, что существует большой потенциал для торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Израилем, который можно будет наиболее эффективно использовать в результате совместных шагов. Собеседники коснулись перспектив углубления сотрудничества в повестке дня развития, отметили важность сотрудничества в культурной, научной и образовательной сферах, подчеркнув необходимость обмена опытом в области высоких технологий и инноваций.

Говоря о процессе международного признания и осуждения Геноцида армян, министр иностранных дел Армении отметил, что это в первую очередь моральная ответственность и дань памяти невинным жертвам, в то же время это важный вклад в международные усилия по предотвращению геноцидов и преступлений против человечества.

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