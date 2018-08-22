«Пришло время дать дорогу молодым»: Посол Армении в Украине уходит в отставку
22 августа 2018 - 11:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Посол Армении в Украине Андраник Манукян уходит в отставку. Об этом сам посол сообщил на своей официальной странице в Facebook.
«Друзья, до конца моего отпуска есть еще несколько дней. Время, которое я провел в относительном спокойствии, укрепило меня в одном важном решении. Я решил оставить мою дипломатические работу.
Это решение назрело у меня давно, и раскрою маленький секрет, за последние годы я несколько раз обращался в Ереван с просьбой меня отозвать, в последний раз в мае этого года, но каждый раз получал отказ с просьбой продолжить свою деятельность в качестве посла Армении в Украине»,- отметил Манукян.
По его словам, дело не в том, что он проработал на должности посла Армении в Украине два полных срока и «перешел уже все возможные дедлайны пребывания на этом ответственном посту».
«Дело в том, что сейчас в Армении качественно иная ситуация, и я искренне считаю, что пришло время дать молодым дорогу для роста и реализации. Надеюсь, что на этот раз получу положительный ответ», – написал Манукян.
С апреля 2008 по апрель 2010 Андраник Манукян занимал пост советника президента Армении, а с апреля 2010 был назначен чрезвычайным и полномочным послом Армении в Украине.
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