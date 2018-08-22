Мхитарян: С Эмери мы хотим играть по-другому, не так, как при Венгере
22 августа 2018 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян поделился мнением о работе нового тренера лондонской команды Унаи Эмери.
«У каждого свое мнение о футбольной философии Эмери. «Арсенал» хорошо знает, как должен играть. Если мы просто выбьем мяч вперед и будем ждать, когда нам выпадет шанс забить, этого может и не случиться. Главное, что мы должны сейчас делать – это усердно работать, верить в свои силы и использовать те моменты, которые создаем, чтобы забивать голы.
Эмери и (бывший тренер «Арсенала» Арсен) Венгер не так сильно отличаются друг от друга. Эмери пытается сохранить философию Венгера, но вместе с этим привнести что-то новое. Он знает, что может дать нечто другое «Арсеналу», найти баланс между атакой и защитой. Это не так просто, но я думаю, он сделает все правильно.
Мы должны продолжать работать, потому что у нас есть новый тренер, новая философия и мы хотим играть по-другому, не так, как при Венгере», – сказал Мхитарян, пишет Reuters.
Эмери сменил главного тренера английской команды Арсена Венгера, который проработал в клубе 22 года.
Photo. Arsenal FC via Getty Images
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