Глава Минобороны Армении обсудил в РФ вопрос закупки грузовых машин военного назначения
22 августа 2018 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках поездки в Москву на международную выставку «Армия-2018» министр обороны Армении Давид Тоноян встретилсяс гендиректором российской компании «Ремдизель» Фаизом Хафизовым. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра Арцрун Ованнисян.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы закупки, ремонта и усовершенствования различных грузовых машин военного назначения.
Компания «Ремдизель» специализируется на ремонте и обслуживании автомобилей «КамАЗ» гражданского и военного назначения.
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