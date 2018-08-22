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Глава Минобороны Армении обсудил в РФ вопрос закупки грузовых машин военного назначения

Глава Минобороны Армении обсудил в РФ вопрос закупки грузовых машин военного назначения
22 августа 2018 - 11:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках поездки в Москву на международную выставку «Армия-2018» министр обороны Армении Давид Тоноян встретилсяс гендиректором российской компании «Ремдизель» Фаизом Хафизовым. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра Арцрун Ованнисян.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы закупки, ремонта и усовершенствования различных грузовых машин военного назначения.

Компания «Ремдизель» специализируется на ремонте и обслуживании автомобилей «КамАЗ» гражданского и военного назначения.

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Запись Арцруна Ованнисяна в Facebook
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