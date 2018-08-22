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Германия заинтересована в поставках газа из Азербайджана и Туркмении

Германия заинтересована в поставках газа из Азербайджана и Туркмении
22 августа 2018 - 12:23 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Германии поддерживает строительство альтернативных газопроводов в Европу через Турцию. Об этом заявил представитель германского правительства перед визитом канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Грузию, Армению и Азербайджан.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы и далее развивать «Южный газовый коридор», - сказал представитель германского правительства, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

«Получать газ в Европе не только из России, но и из других регионов, - это часть стратегии ЕС по диверсификации», - уточняет представитель правительства Германии. Азербайджан он назвал стратегически важной страной и допустил в будущем возможность поставок газа из Туркмении, Ирана и Ирака в Европу.

«Южный газовый коридор» состоит из трех газопроводов - Южно-кавказского (Баку - Тбилиси - Эрзурум), Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP). Предполагается, что газ с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз-2» достигнет Турции, затем часть его должна пройти по 800-километровому TAP, который протянется от турецко-греческой границы по северной части Греции, пересечет Албанию и Адриатическое море и достигнет берегов Италии. Ожидается, что поставки азербайджанского газа в Европу в объеме 10 млрд кубометров в год начнутся в 2020 году.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Германия за поставки газа из Азербайджана и Туркмении
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