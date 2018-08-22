Экспорт овощей и фруктов из Армении вырос на 68%
22 августа 2018 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Экспорт свежих овощей и фруктов из Армении по положению на 21 августа составил 121.295 тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Армении.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года экспорт вырос на порядка 49.000 тонн или на 67,7% и на 444 тонны превысил годовой объем экспорта за 2017 год.
В 2018 году был зафиксирован беспрецедентный рост объем экспорта абрикосов. На сегодняшний день экспортировано 51.594 тонны абрикосов, что превосходит прошлогодний показатель на 23.120 тонн или на 81,2%.
В структуре экспорта овощей и фруктов доля России составляет около 114.603 тонн или 94,5%. Остальные объемы экспортированы в Грузию, Белоруссию, Украину, Молдову, Казахстан, Гонконг, Ирак, ОАЭ, Иран, Бельгию, Румынию, Македонию, Кувейт, Катар и США.
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