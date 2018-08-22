Королевская семья Бельгии в Армении с частным визитом

PanARMENIAN.Net - Король Бельгии Филипп вместе со своей семьей находится в Армении с частным визитом. Об этом сообщила вр.и.о. пресс-секретаря МИД РА Анна Нагдалян, передает Общественное радио Армении.

«Могу подтвердить, что королевская семья Бельгии находится в Армении с частным визитом», - сказала она.

Иных подробностей Нагдалян не сообщила.

Филипп - седьмой король Бельгии, он сел на престол 21 июля 2013 года.