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Королевская семья Бельгии в Армении с частным визитом

Королевская семья Бельгии в Армении с частным визитом
22 августа 2018 - 13:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Король Бельгии Филипп вместе со своей семьей находится в Армении с частным визитом. Об этом сообщила вр.и.о. пресс-секретаря МИД РА Анна Нагдалян, передает Общественное радио Армении.

«Могу подтвердить, что королевская семья Бельгии находится в Армении с частным визитом», - сказала она.

Иных подробностей Нагдалян не сообщила.

Филипп - седьмой король Бельгии, он сел на престол 21 июля 2013 года.

Ссылки по теме:
Armradio.am. Belgium’s Royal Family in Armenia on private visit
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