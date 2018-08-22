// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Берлине задержали подозреваемого в подготовке взрыва россиянина

В Берлине задержали подозреваемого в подготовке взрыва россиянина
22 августа 2018 - 14:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. (его фамилия не раскрывается). Об этом говорится в сообщении генерального прокурора при Верховном суде страны.

Россиянин подозревается в подготовке к акту насилия, угрожающему государству, а также в подготовке преступлению с применением взрывчатки. 23 августа суд рассмотрит вопрос об аресте Магомеда-Али С. Сейчас в квартире задержанного мужчины идет обыск, пишут «Ведомости».

В сообщении уточняется, что российский гражданин и человек по имени Клемент Б. (фамилия также не раскрывается) в октябре 2016 г. планировали устроить взрыв в Германии. Где именно планировался взрыв, не сообщается. В своей квартире мужчины хранили взрывное вещество - пероксид ацетона (Triacetontriperoxid, TATP), говорится в пресс-релизе.

Планам фигурантов помешали действия немецкой полиции. В сообщении отмечается, что Клемента Б. задержали в Марселе вместе с другим сообщником по подозрению в подготовке взрыва в апреле 2017 г.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: В Берлине по подозрению в подготовке взрыва задержан россиянин
Reuters. Germany detains Russian man suspected of planning Islamist attack
 Самое значимое
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Известный повар Энтони Бурден покончил с собойИзвестный повар Энтони Бурден покончил с собой
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
После приписания Алиеву слов «Мы поставим Армению на колени» азербайджанское СМИ исчезло из сети
Убит азербайджанский военнослужащий: Минобороны страны не комментирует
В Грузии выпал снег
Курс биткоина после недельного падения начал расти
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Авиакомпания «Азимут» начнет осуществлять рейсы из Еревана в города РФ Согласно договору, с 1 октября 2018 года авиакомпания «Азимут» начнет осуществлять рейсы из Еревана в Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь
Facebook, Instagram и Twitter удалили управляемые из РФ и Ирана фейковые страницы Речь идет о двух кампаниях, связи между которыми представители Facebook не обнаружили
Королевская семья Бельгии в Армении с частным визитом Иных подробностей Нагдалян не сообщила
Экспорт овощей и фруктов из Армении вырос на 68% По сравнению с аналогичным периодом 2017 года экспорт вырос на порядка 49.000 тонн или на 67,7% и на 444 тонны превысил годовой объем экспорта за 2017 год