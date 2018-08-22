В Берлине задержали подозреваемого в подготовке взрыва россиянина

PanARMENIAN.Net - Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. (его фамилия не раскрывается). Об этом говорится в сообщении генерального прокурора при Верховном суде страны.

Россиянин подозревается в подготовке к акту насилия, угрожающему государству, а также в подготовке преступлению с применением взрывчатки. 23 августа суд рассмотрит вопрос об аресте Магомеда-Али С. Сейчас в квартире задержанного мужчины идет обыск, пишут «Ведомости».

В сообщении уточняется, что российский гражданин и человек по имени Клемент Б. (фамилия также не раскрывается) в октябре 2016 г. планировали устроить взрыв в Германии. Где именно планировался взрыв, не сообщается. В своей квартире мужчины хранили взрывное вещество - пероксид ацетона (Triacetontriperoxid, TATP), говорится в пресс-релизе.

Планам фигурантов помешали действия немецкой полиции. В сообщении отмечается, что Клемента Б. задержали в Марселе вместе с другим сообщником по подозрению в подготовке взрыва в апреле 2017 г.