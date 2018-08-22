«Репортеры без границ» призвали Меркель потребовать у Алиева освободить журналистов в Азербайджане
22 августа 2018 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала канцлера Германии Ангелу Меркель потребовать освобождения журналистов в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также поднять вопрос свободы слова в стране.
«Азербайджан относится к странам, где под стражей находится наибольшее число работников массмедиа, сейчас там из-за своей работы в тюрьме сидят восемь журналистов и два блогера», - заявили «Репортеры без границ» 22 августа, пишет Deutsche Welle.
Меркель 24 августа начнет свою поездку в Грузию, Армению и Азербайджан. Ожидается, что она встретится с президентом Азербайджана Алиевым в Баку 25 августа.
Азербайджан в последнем рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ» занял 163-е место из 180.
Самое значимое
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
По его данным, причиной смерти повара стало самоубийство
Partner news
Последние новости
Авиакомпания «Азимут» начнет осуществлять рейсы из Еревана в города РФ Согласно договору, с 1 октября 2018 года авиакомпания «Азимут» начнет осуществлять рейсы из Еревана в Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь
Facebook, Instagram и Twitter удалили управляемые из РФ и Ирана фейковые страницы Речь идет о двух кампаниях, связи между которыми представители Facebook не обнаружили
Королевская семья Бельгии в Армении с частным визитом Иных подробностей Нагдалян не сообщила
Экспорт овощей и фруктов из Армении вырос на 68% По сравнению с аналогичным периодом 2017 года экспорт вырос на порядка 49.000 тонн или на 67,7% и на 444 тонны превысил годовой объем экспорта за 2017 год