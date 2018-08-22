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«Репортеры без границ» призвали Меркель потребовать у Алиева освободить журналистов в Азербайджане

«Репортеры без границ» призвали Меркель потребовать у Алиева освободить журналистов в Азербайджане
22 августа 2018 - 16:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала канцлера Германии Ангелу Меркель потребовать освобождения журналистов в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также поднять вопрос свободы слова в стране.

«Азербайджан относится к странам, где под стражей находится наибольшее число работников массмедиа, сейчас там из-за своей работы в тюрьме сидят восемь журналистов и два блогера», - заявили «Репортеры без границ» 22 августа, пишет Deutsche Welle.

Меркель 24 августа начнет свою поездку в Грузию, Армению и Азербайджан. Ожидается, что она встретится с президентом Азербайджана Алиевым в Баку 25 августа.

Азербайджан в последнем рейтинге свободы прессы «Репортеров без границ» занял 163-е место из 180.

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Deutsche Welle: "Репортеры без границ" призвали Меркель потребовать освобождения журналистов в Азербайджане
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