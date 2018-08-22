Авиакомпания «Азимут» начнет осуществлять рейсы из Еревана в города РФ

PanARMENIAN.Net - 22 августа в международном аэропорту «Звартноц» был подписан договор между авиакомпанией «Азимут» и ЗАО «Международные аэропорты Армения». Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Международные аэропорты Армения».

Согласно договору, с 1 октября 2018 года авиакомпания «Азимут» начнет осуществлять рейсы из Еревана в Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь.

На встрече присутствовали председатель совета директоров АО «Авиакомпания Азимут» Павел Удод, главный директор Павел Екжанов, коммерческий директор Эдуард Теплицкий, начальник Южного отделения Росавиации Владимир Исаев.

С армянской стороны присутствовали главный менеджер ЗАО «Международные аэропорты Армения» Марселло Венде и его заместитель Сергей Аветисян.