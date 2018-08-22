Грузия подала в ЕСПЧ иск против России

PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Грузии внесло в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России. Сообщение об этом 22 августа появилось на сайте грузинского Минюста.

Как отмечается, межгосударственный иск «Грузия против Российской Федерации» был внесен 21 августа. В нем Тбилиси требует установить ответственность России за нарушение ряда статей Европейской конвенции по правам человека.

«Продолжающейся оккупацией, протягиванием колючей проволоки и целенаправленной кампанией против населения Грузии Россией нарушаются 2-я статья Европейской конвенции («Право на жизнь»), 3-я («Запрещение пыток»), 5-я («Право на свободу и безопасность»), 8-я («Право на уважение частной и семейной жизни») и 13-я («Право на эффективное средство правовой защиты»)», — сказано в сообщении Минюста.

Кроме того, Москва нарушает статьи 14-ю («Запрещение дискриминации») и 18-ю («Пределы использования ограничений в отношении прав»), первый протокол 1-й статьи («Право на собственность») и 2-й («Право на образование»), а также 2-ю статью четвертого дополнительного протокола («Свобода передвижения»), говорится в иске, пишет Lenta.ru.

Минюст указывает, что у данных нарушений имеется дискриминационный мотив, служащий цели еще большего притеснения и запугивания этнических грузин, чтобы не дать им вернуться в Абхазию и Южную Осетию.

«Грузия представила соответствующие доказательства Страсбургскому суду и четко подняла вопрос об ответственности России на оккупированных территориях Грузии и административной практике нарушений прав населения на оккупированных территориях и за линией оккупации (в Грузии так называют границу с Абхазией и Южной Осетией — ред.)», — утверждается в заявлении министерства.

Особое внимание в иске уделено делам о гибели грузинских граждан Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули. Татунашвили скончался в Цхинвале в феврале 2018 года. Комитет государственной безопасности Южной Осетии заявил, что мужчина принимал участие в пятидневной войне 2008 года на стороне Грузии, а также готовил диверсии на территории республики, а умер он от сердечного приступа после того, как был задержан. Грузия полагает, что он был убит.

Отхозория был убит абхазским пограничником на контролируемой Тбилиси территории в мае 2016 года. Его убийца Рашид Канджи-оглы был заочно приговорен грузинским судом к тюремному заключению, однако Абхазия выдавать Тбилиси Канджи-оглы отказывается. Башарули пропал в Южной Осетии в июне 2014 года. Его тело было найдено через семь месяцев, югоосетинские власти утверждают, что молодой человек покончил с собой, в то время как его родственники полагают, что Башарули был задержан и убит.

Ответственность за эти преступления Тбилиси возлагает на Москву, также в Грузии уверены, что Россия предпринимает попытки помешать следственным органам Грузии.

В сообщении Минюста отмечается, что до этого у Грузии с Россией уже были две межгосударственные тяжбы в ЕСПЧ. По одному из исков, касавшемуся массовой депортации грузинских граждан из России в 2006 год, суд встал на сторону Тбилиси. Также Тбилиси ожидает решения суда по второму иску, касающемуся пятидневной войны 2008 года, который был подан 23 мая.