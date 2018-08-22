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Forbes: Серена Уильямс - лидер рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменок за 2018 год

Forbes: Серена Уильямс - лидер рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменок за 2018 год
22 августа 2018 - 18:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Теннисистка Серена Уильямс, супруга американского бизнесмена армянского происхождения, соучредителя социального новостного сайта Reddit Алексиса Оганяна стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменок за 2018 год, опубликованного журналом Forbes.

Уильямс третий год подряд становится самой богатой спортсменкой мира.

Заработок Уильямс оценили в 18,1 миллиона долларов. Со второго по шестое место расположились теннисистки Каролин Возняцки (13 миллионов), Слоун Стивенс (11,2 миллиона), Гарбинье Мугуруса (11 миллионов), Мария Шарапова (10,5 миллиона) и Винус Уильямс (10,2 миллиона).

В топ-10 попали только две представительницы других видов спорта. На седьмом месте оказалась бадминтонистка Пусарла Венката Синдху с доходом в 8,5 миллиона, на девятом месте — гонщица Даника Патрик, заработавшая 7,5 миллиона.

В марте 2018-го Серена Уильямс возобновила выступления после 13-месячного перерыва в связи с рождением дочери. В данный момент бывшая первая ракетка мира занимает 26-е место в рейтинге WTA. После возвращения на корт она дошла до финала Уимблдона-2018, где уступила немке Анжелике Кербер. Всего в активе Уильямс 23 победы в турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

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