Главы МИД Руанды и Габона почтили память жертв Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Руанды Луиза Мушикивабо и министр иностранных дел, франкофонии и региональной интеграции Габона Режи Имонгол в рамках визита в Армению почтили память жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе Цицернакаберд. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Главы внешнеполитических ведомств двух африканских республик посетили также Музей-институт Геноцида армян и оставили запись в памятной книге для почетных гостей.

Глав МИД африканских республик принял министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.