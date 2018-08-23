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Главы МИД Руанды и Габона почтили память жертв Геноцида армян

Главы МИД Руанды и Габона почтили память жертв Геноцида армян
23 августа 2018 - 10:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Руанды Луиза Мушикивабо и министр иностранных дел, франкофонии и региональной интеграции Габона Режи Имонгол в рамках визита в Армению почтили память жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе Цицернакаберд. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Главы внешнеполитических ведомств двух африканских республик посетили также Музей-институт Геноцида армян и оставили запись в памятной книге для почетных гостей.

Глав МИД африканских республик принял министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

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