«МИР 24»: Вкусная еда, народные мотивы, древняя архитектура - чем привлекает туристов Армения

PanARMENIAN.Net - Вкусная еда, народные мотивы, древняя архитектура: Армения привлекает все больше туристов. Об этом говорится в репортаже телеканала «МИР 24».

Отмечается, что те, кто побывали в Ереване, утверждают: город особенно красив ночью.

«Ереван практически никогда не спит. За впечатлениями гости города отправляются на Северный проспект – его еще называют местным Бродвеем. Здесь можно встретить и исполнителей народных мелодий, и тех, кто играет последние хиты. Музыканты едут со всего мира. И, кажется, друг другу никто не мешает. Северный проспект место притяжения для всех творческих личностей. Здесь проходят концерты, фестивали и ярмарки. А художники проводят в ночные часы пейнт-шоу и рисуют портреты с натуры»,- говорится в материале.

Северный проспект соединяет площади Свободы и Республики. Последняя – место обязательного посещения для всех туристов. В путеводителях подчеркивают: она особенно красива ночью. Площади Республики почти сто лет. Все здания построены из розового туфа, Ереван поэтому еще называют «розовым городом». И туристы, и специалисты отмечают особый стиль и национальные мотивы в архитектуре.

«Эстетическое удовольствие в Ереване можно получить круглосуточно. Для гостей всегда открыт Центр современного искусства «Гафесчян» под открытым небом. Здесь находится скульптура знаменитого колумбийца Фернандо Ботеро «Курящая женщина» и «Синий Киви» Питера Войтука. Кстати, эта композиция долгое время восхищала прохожих Бродвея в Нью-Йорке»,- говорится в репортаже.

Отмечается, что в Ереван приезжают не только ради пеших прогулок. Гурманы составляют списки кафе, баров и ресторанов, обязательных для посещения. Многие расположены в зданиях, связанных с известными личностями. Можно одновременно есть и изучать историю Еревана.

«В армянской столице еще несколько десятков достопримечательностей, ради которых туристы преодолевают тысячи километров. Туроператоры подсчитали: один день насыщенной культурной программы с проживанием и питанием обходится не более чем в 70 долларов. По итогам полугодия экономический рост Армении достиг 9%. В основном за счет туризма»,- пишет издание.