Джордж Клуни возглавил список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes

PanARMENIAN.Net - Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, в который вошло 10 человек.

В этом году список возглавил Джордж Клуни: журнал оценил его годовой доход в $239 млн. В 2017 году его не было в этом рейтинге. Однако ему удалось увеличить заработок благодаря бизнесу.

Второе место в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, заработавший $124 млн. Он снимается в блокбастерах, например, недавно с ним вышел фильм «Джуманджи: Зов джунглей». На третьей строчке рейтинга – Роберт Дауни-младший, чей доход йурнал оценил в $81 млн. Четвертое место занимает Крис Хемсворт, его зароботок - $64,5 млн. Следом за ним в рейтинге Джеки Чан. Он заработал за последний год $45,5 млн.

На шестом месте списка – Уилл Смит, который заработал $42 млн. Его доход может вырасти, потому что скоро он сыграет роль Джина в диснеевском «Аладдине». На седьмой строчке – индийский киноактер Акшай Кумар, он заработал $40,5 млн. В рейтинге есть еще один представитель Болливуда – Салман Хан на девятой строчке ($38,5). На восьмом месте – Адам Сэндлер ($39,5 млн), а замыкает рейтинг Крис Эванс ($34).

В 2017 году рейтинг возглавил Марк Уолберг. Журнал оценил его заработок в $68 млн.