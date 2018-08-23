Джордж Клуни возглавил список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
23 августа 2018 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, в который вошло 10 человек.
В этом году список возглавил Джордж Клуни: журнал оценил его годовой доход в $239 млн. В 2017 году его не было в этом рейтинге. Однако ему удалось увеличить заработок благодаря бизнесу.
Второе место в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, заработавший $124 млн. Он снимается в блокбастерах, например, недавно с ним вышел фильм «Джуманджи: Зов джунглей». На третьей строчке рейтинга – Роберт Дауни-младший, чей доход йурнал оценил в $81 млн. Четвертое место занимает Крис Хемсворт, его зароботок - $64,5 млн. Следом за ним в рейтинге Джеки Чан. Он заработал за последний год $45,5 млн.
На шестом месте списка – Уилл Смит, который заработал $42 млн. Его доход может вырасти, потому что скоро он сыграет роль Джина в диснеевском «Аладдине». На седьмой строчке – индийский киноактер Акшай Кумар, он заработал $40,5 млн. В рейтинге есть еще один представитель Болливуда – Салман Хан на девятой строчке ($38,5). На восьмом месте – Адам Сэндлер ($39,5 млн), а замыкает рейтинг Крис Эванс ($34).
В 2017 году рейтинг возглавил Марк Уолберг. Журнал оценил его заработок в $68 млн.
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