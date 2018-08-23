Объем торговли Германии с Арменией вырос на 41%

PanARMENIAN.Net - Торговые отношения Германии с Арменией, Грузией и Азербайджаном в первой половине 2018 года динамично развивались.

Как сообщил Восточный комитет немецкой экономики, наиболее сильно - на 41% до 171 миллиона евро - вырос торговый оборот с Арменией.

«Политические изменения, произошедшие в Ереване весной 2018 года, похоже, способствуют динамичному развитию экономики», - считают в Восточном комитете, пишет Deutsche Welle.

В целом, объем торговли с тремя закавказскими республиками, которые с 23 по 25 августа намерена посетить канцлер ФРГ Ангела Меркель, вырос на 17,1 процента и достиг 1,2 миллиарда евро.

После сокращения в 2017 году произошло оживление торговли с Азербайджаном. В первой половине 2018 года Германия импортировала из Азербайджана на 10,8 процента больше, а немецкий экспорт в эту страну вырос на 44 процента. В то же время объем торговли с Грузией сократился на 2,5 процента по сравнению с 2017 годом.