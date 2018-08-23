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Сериал «Теория большого взрыва» закончится в 2019 году

Сериал «Теория большого взрыва» закончится в 2019 году
23 августа 2018 - 12:13 AMT

PanARMENIAN.Net - 12-й сезон американского комедийного сериала «Теория большого взрыва» о жизни двух молодых талантливых физиков и их друзей станет последним.

«Мы безмерно благодарны нашим поклонникам за их поддержу «Теории большого взрыва» на протяжении последних 12 сезонов, - говорится в совместном заявлении его создателей, компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions. - Мы, вместе с актерами, сценаристами и съемочной группой, в полной мере осознаем успех нашего шоу и намерены сделать так, чтобы последний сезон подвел всю «Теорию большого взрыва» к эпическому финалу».

12-й сезон начнется 24 сентября 2018 года и закончится в 2019 году, пишет BBC.

Одновременно с последним сезоном «Теории Большого взрыва» начнется второй сезон сериала «Детсво Шелдона» о юном Шелдоне Купере. Будут ли его продлять и после завершения основного сериала, не сообщается.

Решение о завершении сериала было принято менее чем через три недели после того, как глава CBS Entertainment Келли Кал заявил, что его компания и WBTV обсуждают возможность продолжения шоу и после окончания 12 сезона.

Исполнитель одной из главных ролей Джонни Галэки (Леонард Хофстедтер в сериале) еще в январе дал понять, что не будет иметь ничего против того, чтобы закончить все 12-м сезоном.

В прошлом году «Теорию большого взрыва» продлили еще на два сезона - а все пятеро участников первоначального состава - Джим Парсонс, Галэки, Кейли Куоко, Кунал Найяр и Саймон Хелберг - подписали новые контракты. Звезды сериала согласились на сокращение зарплат, чтобы повысить ставки новым звездам - Мелиссе Ройч и Маим Бялик.

При этом шоу остается одним из самых популярных не только на CBS, но и на всех остальных каналах, которые его транслируют.

Ссылки по теме:
BBC: "Теория большого взрыва" закончится в 2019 году
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