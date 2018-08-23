Спейси обвинили в еще одном изнасиловании

PanARMENIAN.Net - Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает новое заявление об изнасиловании, поданное в отношении голливудского актера Кевина Спейси.

Это уже второе дело против Спейси, которое ведут местные органы, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Расследования также проводятся в Великобритании, где против актера выдвинуто шесть обвинений.

Осенью 2017 года Кевина Спейси обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе зять короля Норвегии, девять коллег, работавших над сериалом «Карточный домик», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.