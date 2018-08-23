Создающая партию группировка «Сасна црер» предлагает прекратить вещание российских телеканалов в РА

PanARMENIAN.Net - Члены вооруженной группировки «Сасна црер», которые заявили о создании одноименной политической партии, заявили, что необходимо «освободиться от бастиона прежнего режима». Член группировки Варужан Аветисян, который 17 августа был освобожден из-под стражи под залог, отметил, что необходимо освободиться от российского «колониального влияния».

«Для начала необходимо сменить российских пограничников на армянских, национализировать переданные России стратегические объекты, прекратить вещание российских телеканалов, выйти из формата пророссийских отношений с западными странами, в том числе с Ираном, Грузие, Китаем и Индией», - заявил Аветисян на пресс-конференции, пишет Aysor.am.

Он также заявил, что инициативная группа в скором времени разработает программу и устав новой партии «Сасна црер».По его словам, такая же партия будет создана в Арцахе – «пока Арцах де-юре не присоединился к Армении».

Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из сасуна) 17 июля 2016 года захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.