DW: Меркель решила не отменять визит в Баку, но это омрачает всю ее поездку в регион

PanARMENIAN.Net - Канцлер Германии Ангела Меркель стерпела, что Азербайджан запретил ей, лидеру четвертой по размерам экономической державы планеты, приезжать в Баку в сопровождении одного из депутатов германского парламента, представляющего к тому же ее собственную партию ХДС. Альберту Вайлеру, занимающему в бундестаге пост заместителя председателя парламентской группы по Закавказью, после посещения Грузии и Армении придется покинуть самолет канцлера ФРГ.

Власти Азербайджана запретили депутату от партии Христианско-демократический союз канцлера Германии Ангелы Меркель Альберту Вайлеру въезд в страну.Вайлер посещал в 2014 и в 2016 годах Нагорный Карабах. Теперь Азербайджан называет Вайлера «нежелательной персоной». Решение о запрете на въезд для него было принято на высшем уровне, так что переговоры с азербайджанским послом об этом завершились безрезультатно.

Меркель решила не отменять визита в азербайджанскую столицу. Но это омрачает всю ее поездку в регион, пишет Deutsche Welle.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, «взвешивание всех обстоятельств» привело к выводу, что визит в Азербайджан «имеет смысл и важен». Что же касается самого Вайлера, которому въезд запретили из-за совершенной им в свое время поездки в Нагорный Карабах, то он в интервью изданию заявил, что неоднократно предлагал после посещения спорной территории с армянской стороны осмотреть линию противостояния и со стороны Азербайджана. Власти в Баку, раздув всю эту историю, сами себе навредили, считает депутат.

«Дело Вайлера» показывает: последняя часть начинающегося 23 августа трехдневного визита Меркель в Закавказье, а именно переговоры в Баку, станет самой сложной. Азербайджан в силу своих богатых запасов природного газа является стратегически важным партнером для Евросоюза, стремящегося снизить энергетическую зависимость от России. После сдачи в этом году в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ пошел в Турцию, а в перспективе будет поставляться в ЕС, значение Баку еще больше возросло. Буквально на днях, в середине августа, Азербайджан еще больше укрепил свои международные позиции, заключив с четырьмя другими странами региона конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

С точки зрения сопровождающей Меркель делегации немецких деловых кругов, важнейшей темой переговоров в Азербайджане, равно как в Грузии и Армении, будут правовые гарантии инвесторам. По информации из германских правительственных кругов, во время встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым канцлер ФРГ затронет также тему прав человека. Их нарушения в этой стране, по мнению многих немецких правозащитников, настолько серьезные, что Меркель вообще не следовало бы ехать в Баку и жать руку Алиеву перед фоторепортерами и телекамерами.

С точки зрения политических ценностей Евросоюза, Азербайджан, действительно, представляет собой «крайне сложный случай», признает научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) Уве Хальбах. Когда представители ЕС напоминают Баку о нормах правового государства, там это отвергают как вмешательство во внутренние дела своей страны, отмечает эксперт.

Меркель посетит Грузию, Армению и Азербайджан с 23 по 25 августа.