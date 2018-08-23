Арам Габрелянов покинул пост генедиректора холдинга News Media

PanARMENIAN.Net - Генеральный директор холдинга News Media Арам Габрелянов покинул свой пост. Новым главой холдинга стал его заместитель Анатолий Сулейманов.

«Арам Ашотович предупредил заранее, что уходит с поста гендиректора. Пост гендиректора предложили мне, пост руководителя Life - Александру Потапову. Назначение на пост гендиректора было, документы переданы в налоговую», - рассказал Сулейманов, пишет BBC со ссылкой на RNS.

В разговоре с VC.Ru он сказал, что Габрелянов в последнее время занимался в основном проектами, не связанными со СМИ. «Предполагаю, что в какой-то момент ему стало неинтересно», - сказал он.

Сам Габрелянов свое решение пока не прокомментировал.

После ухода Габрелянова издание Life, которое входит в холдинг News Media, изменит формат, рассказал Сулейманов. В частности, по его словам, оно откажется от лицензии СМИ и станет площадкой для размещения контента пользователей, на которой сможет публиковаться любой желающий.

«Подача политических и социальных явлений, которая была в Life, должна измениться. Во-первых, мы хотим предоставить площадку с аудиторией 20-23 млн уникальных пользователей в месяц для всех желающих вне зависимости от политических убеждений, во-вторых - платить за контент», - объяснил Сулейманов.

Как рассказал руководитель Life Александр Потапов, гонорары авторам публикаций будут начисляться исходя из читаемости их материалов. На это, как ожидается, направят около половины рекламных доходов проекта.

По словам Потапова, изменение концепции проекта не приведет к сокращениям сотрудников редакции, и что проект не будет полностью отказываться от редакционного контента.

В последние годы Life сокращал расходы и, в частности, год назад отказался от одноименного телеканала. Габрелянов тогда объяснил, что холдинг планирует заменить эфирное вещание на стриминговое. Одновременно источники в холдинге утверждали, что закрытие телеканала сопровождалось сокращениями.