В ОДКБ введут статусы наблюдателей и партнеров при организации
23 августа 2018 - 14:13 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве в Секретариате ОДКБ проведены консультации представителей заинтересованных министерств и ведомств государств — членов ОДКБ по согласованию пакета документов о правовом оформлении статусов Наблюдателя при ОДКБ и Партнера ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба организации.
По итогам рассмотрения проектов соответствующих документов принято решение считать их согласованными и представить на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ с целью принятия решения об их внесении на рассмотрение предстоящих совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и сессии СКБ ОДКБ.
В состав ОДКБ входят Армения, Казахстан, Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.
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