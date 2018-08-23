В ОДКБ введут статусы наблюдателей и партнеров при организации

PanARMENIAN.Net - В Москве в Секретариате ОДКБ проведены консультации представителей заинтересованных министерств и ведомств государств — членов ОДКБ по согласованию пакета документов о правовом оформлении статусов Наблюдателя при ОДКБ и Партнера ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По итогам рассмотрения проектов соответствующих документов принято решение считать их согласованными и представить на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ с целью принятия решения об их внесении на рассмотрение предстоящих совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и сессии СКБ ОДКБ.

В состав ОДКБ входят Армения, Казахстан, Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.