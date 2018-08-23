DW: Визит Меркель в Ереван будет значимым для отношений Германии с Турцией
23 августа 2018 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Визит Канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Ереван будет иметь большое значение для отношений Германии с Турцией.
Меркель возложит венок к памятнику жертв Геноцида армян. Когда в 2016 году бундестаг охарактеризовал убийство примерно 1,5 миллиона армян в Османской империи сто лет назад как геноцид, это привело к острому конфликту с Анкарой. Следует внимательно следить за тем, произнесет ли канцлер Германии в Ереване слово «геноцид», пишет Deutsche Welle.
Тема России также будет играть большую роль и при посещении Меркель Армении, отмечает издание.
«Лидер оппозиции Никол Пашинян стал ее новым премьер-министром в мае на волне «бархатной революции». Он взялся за реформы и объявил войну коррупции. В то же время он неустанно повторяет, что хочет сохранить тесные взаимоотношения с Россией и в области экономики, и в сфере безопасности»,- говорится в статье.
Германии следует подать Армении сигнал, что «мы с большим вниманием следим за начавшимся процессом перемен, поскольку они явно направлены в сторону европейских норм», подчеркнул в беседе с изданием научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) Уве Хальбах, характеризуя ключевую задачу Меркель в Ереване. Задача очень непростая: всемерно поддержать обращение армян к европейским ценностям, не провоцируя при этом Москву.
Меркель посетит Грузию, Армению и Азербайджан с 23 по 25 августа.
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