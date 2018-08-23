«ЭК»: Казахстанцы стали массово скупать автомобили из Армении

PanARMENIAN.Net - В Казахстане появляется все больше автомобилей из Армении, и казахстанцы начали их массово скупать. Корреспонденты «ЭК» провели собственное расследование и выяснили причины таких перемен.

Так, отмечается, что на автомобильном рынке Актобе из нескольких сотен авто половина оказалась с российскими номерами и еще дюжина – с армянскими. Раньше машин с красно-сине-оранжевым флагом тут не видели, но в последнее время они стали появляться все чаще, отмечает издание.

Владельцы армянских машин уверяют, что товар в отличном состоянии и изначально был куплен для себя. По словам хозяев армянских машин, в Армении автомобили в два раза дешевле, чем в Казахстане.

По словам одного из продавцов привезенного из Армении «Опеля», машина оформлена на родственника в Армении, который в свою очередь продал ему авто по доверенности. Мужчина уверил, что страха при покупке такого авто быть не должно – все оформлено по закону.

«По доверенности можно спокойно ездить и в Казахстане, и в Армении. Проходить техосмотр можно даже в Актобе, правда, налог нужно платить в Армении владельцу автомобиля. Но я и отсюда его спокойно оплачиваю по электронной почте через своего родственника. Если будущий хозяин, которому я продам свою машину, не станет платить налог, то мой родственник (владелец авто – ред.) может подать в угон и все. А так – это доверительные отношения, которые никто не захочет портить»,- пояснил продавец.

Отмечается, что в Актобе с армянскими номерами на продажу выставлены автомашины марок «Тойота», «Опель», «Киа». Много и микроавтобусов.

Корреспондент издания, находясь в Армении, выяснил, что в страну машины в основном попадают из Грузии.

«В Тбилиси они идут разными путями: фурами, паромами и по железной дороге. Приходят авто из стран ЕС и США зачастую в плачевном состоянии. Как правило, прежние хозяева выставляют их на аукцион после ДТП. В Ереване их чинят, рихтуют, меняют запчасти и сбывают покупателям из Казахстана, России и Украины. Кстати, узнать, как выглядела машина до ремонта, нетрудно. Есть специальный сайт, на котором размещены все авто, выставленные на аукцион. Недоделки и прочие дефекты там подробно описаны и даже сфотографированы, нужно только вбить заводской номер машины»,- отмечает издания.

«Справедливости ради надо отметить, что не все автомобили из Еревана побывали в аварии. Большую долю машин составляют подержанные авто, которыми их заморские владельцы уже попросту наигрались. У себя на родине сбыть их невозможно, а вот на Кавказе спрос есть»,- пишет автор.