Объявленного Азербайджаном «персоной нон-грата» немецкого депутата пригласили в Арцах
23 августа 2018 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В МИД Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) прокомментировали ситуацию в связи с запретом Азербайджана на въезд в страну депутата бундестага Германии Альберта Вайлера. Об этом пресс-служба МИД НКР.
«Составляемый в МИД Азербайджана «черный список» посетивших Арцах иностранных граждан грубо нарушает права на свободу передвижения и на получение достоверной информации и является попыткой навязать международной общественности свою одностороннюю и искаженную точку зрения. Считаем недопустимыми подобные действия Азербайджана и полагаем, что, если они останутся без должной оценки со стороны международного сообщества, то со временем будет все сложнее вернуть Баку в конструктивное русло. Наступило время для выработки международных механизмов сдерживания Азербайджана от деструктивных шагов»,- говорится в сообщении МИД НКР.
Отмечается, что этой связи, министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян направил приглашение Альберту Вайлеру вновь посетить Арцах в любое удобное для него время для обсуждения вопросов сотрудничества с парламентской группой «Германия-Южный Кавказ» бундестага Германии.
«Убеждены, что визиты парламентариев и других официальных лиц в Арцах, вопреки «черному списку» Баку, станут важным сигналом о недопустимости использования конфронтации и изоляции в качестве средства решения региональных проблем», – говорится в сообщении.
Власти Азербайджана запретили депутату от партии Христианско-демократический союз канцлера Германии Ангелы Меркель Альберту Вайлеру въезд в страну. Вайлер посещал в 2014 и в 2016 годах Нагорный Карабах. Теперь Азербайджан называет Вайлера «нежелательной персоной». Решение о запрете на въезд для него было принято на высшем уровне, так что переговоры с азербайджанским послом об этом завершились безрезультатно.
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