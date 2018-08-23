Снуп Догг выпустит кулинарную книгу
23 августа 2018 - 18:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Рэпер Снуп Догг написал кулинарную книгу From Crook to Cook. Ее выход запланирован на октябрь 2018 года.
Книга состоит из рецептов любимых блюд рэпера — макарон с сыром, вафель, лобстера «Термидор». Также в сборнике есть инструкции по приготовлению коктейлей и соков. Представители издательства Chronicle Books отметили, что для приготовления блюд не понадобится каннабис, намекая на любовь Снупа к травке, пишет «Афиша-Daily».
Снуп Догг не первый рэпер, написавший кулинарную книгу. Гастрономические учебники есть также у 2 Chainz, Келис, а Action Bronson ведет на Viceland кулинарное шоу «Fuck, Thatʼs Delicious».
С 2016 года рэпер ведет кулинарное шоу Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party совместно с телеведущей Мартой Стюарт. В 2017-м шоу номинировали на «Эмми», однако выиграть награду Стюарт и Снуп Доггу не удалось.
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