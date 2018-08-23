Facebook будет оценивать надежность пользователей

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook ввела алгоритм, который оценивает репутацию пользователя по его публикациям и жалобам, которые он оставил. Рейтинг надежности — часть кампании соцсети по борьбе с распространением фейковых новостей.

Как рассказали представители Facebook, алгоритм будет не только анализировать посты пользователей, но и изучать их жалобы. Если человек жалуется на пост, который модераторы в итоге признают нарушающим правила соцсети, репутация пользователя будет расти; в том случае, когда владелец аккаунта жалуется на пост лишь потому, что он не совпадает с его личной позицией, его рейтинг будет падать, пишет Bird in Flight.

Менеджер соцсети Тесса Лайонс заявила, что Facebook не будет раскрывать, как работает алгоритм, чтобы злоумышленники не могли манипулировать им. По ее словам, рейтинг надежности — один из сотни алгоритмов, с помощью которых соцсеть изучает поведение своих пользователей.

Ранее Facebook изменил процесс размещения рекламных объявлений. Также соцсеть постоянно удаляет аккаунты, которые, по мнению модераторов, могут ввести в заблуждение других пользователей. Так, в середине августа Facebook удалил 650 аккаунтов, связанных с Россией и Ираном.

В 2018 году Facebook оказался в центре двух скандалов. Соцсеть обвинили в распространении фейковых новостей, которые якобы помогли Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах в США. В марте стало известно, что компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консультировании и рекламе, получила данные 50 миллионов пользователей.