Три крупных европейских авиакомпании прекратят полеты в Тегеран

PanARMENIAN.Net - Британская авиакомпания British Airways и французская Air France намерены вскоре отменить рейсы в Тегеран в связи с вновь введенными санкциями США в отношении Ирана. Как сообщил представитель британской авиакомпании, последний рейс в столицу Ирана будет осуществлен 22 сентября и днем позже обратно. Air France объявила о намерении прекратить полеты в Иран с 18 сентября.

Нидерландская KLM еще в начале июля объявила о прекращении авиасообщения с Тегераном с 24 сентября. При этом все три компании объясняют свое решение не санкциями, а тем, что сообщение между европейскими столицами и Тегераном не приносит ожидаемых экономических результатов, пишет Deutsche Welle.

Французская и британская авиакомпании возобновили сообщение с Ираном, прерванное после исламской революции в 1979 году, вскоре после того, как в 2015 году было заключено международное соглашение по иранской атомной программе.

В мае 2018 года президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе США из соглашения по иранской ядерной программе. 7 августа США возобновили санкции в отношении Ирана. В соответствующем указе Трампа говорилось, что штрафные меры вводятся, чтобы оказать экономическое давление на иранский режим, от которого исходит «целый ряд угроз», в частности, разработка и распространение ядерного оружия и поддержка террористических группировок.

В ноябре Вашингтон возобновит действие штрафных мер в отношении энергетического сектора Ирана, в том числе операций, связанных с нефтегазовой промышленностью, а также сделок иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком.

В связи с этим ряд крупных европейских компаний объявили о намерении прекратить деловые связи с Ираном, чтобы избежать санкций. Иран в настоящее время переживает экономический кризис.