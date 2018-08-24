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Меркель в Тбилиси призвала вывести российские войска из Южной Осетии и Абхазии

Меркель в Тбилиси призвала вывести российские войска из Южной Осетии и Абхазии
24 августа 2018 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала продолжающееся присутствие российских войск в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. После встречи 23 августа с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Тбилиси Меркель заявила, что «эту несправедливость нельзя предавать забвению».

Глава правительства ФРГ, по ее словам, делает все, чтобы эта тема «снова и снова оказывалась на повестке дня». К сожалению, несмотря «на большие усилия», в этом вопросе нет ощутимых изменений к лучшему, сказала она, пишет Deutsche Welle.

Меркель напомнила, что в свой последний визит в Тбилиси почти десять лет назад, состоявшийся вскоре после заключения соглашения о перемирии после пятидневной войны, она потребовала вывода российских войск с территории Грузии. По словам канцлера, она «и сегодня выступает за территориальную целостность Грузии».

24 августа Меркель планирует встретиться с главой миссии наблюдателей ЕС в Грузии Эриком Хёгом и посетить административную границу с Южной Осетией. Из Грузии Меркель отправится в Армению и позже в Азербайджан.

Россия 8 августа 2008 года вступила во внутригрузинский конфликт на стороне сепаратистов Южной Осетии и в течение пяти дней оккупировала значительную часть территории Грузии. Франции, которая тогда председательствовала в ЕС, удалось добиться заключения соглашения о перемирии между Россией и Грузией. Вскоре после этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии и разместила свои войска в этих регионах.

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Deutsche Welle: Меркель призвала вывести российские войска из Южной Осетии и Абхазии
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