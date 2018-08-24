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Мхитарян: Я свой самый большой критик, дополнительная критика мне не нужна

Мхитарян: Я свой самый большой критик, дополнительная критика мне не нужна
24 августа 2018 - 11:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян ответил на критику в свой адрес и в адрес команды.

«Я сам свой самый большой критик, дополнительная критика мне не нужна. Я прекрасно знаю, что могу дать команде и что команда дает мне. Не знаю, почему люди так часто критикуют. Я не обращаю на это внимания, поскольку сам знаю, сыграл хорошо или плохо»,- отметил Мхитарян, пишет Sports.ru.

По его словам, у лондоснкого клуба сейчас новый тренер - Унаи Эмери, и команда старается привыкнуть к его философии и требованиям.

«Начало сезона получилось непростым, мы встретились с такими хорошими командами, как «Манчестер Сити» и «Челси», но в АПЛ нет слабых соперников. Это футбол. Нам нужно настроиться позитивно и работать, а результаты придут. Мы не чувствуем давления и не думаем о том, что что-то идет не так. Мы идем в правильном направлении, хоть и проиграли две игры», – сказал Мхитарян.

Ссылки по теме:
Daily Star. Arsenal star Henrikh Mkhitaryan wants to be ‘someone new’ after Man Utd nightmare
Sports.ru: Генрих Мхитарян: «Арсенал» движется в правильном направлении, хоть мы и проиграли две игры»
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