Мхитарян: Я свой самый большой критик, дополнительная критика мне не нужна
24 августа 2018 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян ответил на критику в свой адрес и в адрес команды.
«Я сам свой самый большой критик, дополнительная критика мне не нужна. Я прекрасно знаю, что могу дать команде и что команда дает мне. Не знаю, почему люди так часто критикуют. Я не обращаю на это внимания, поскольку сам знаю, сыграл хорошо или плохо»,- отметил Мхитарян, пишет Sports.ru.
По его словам, у лондоснкого клуба сейчас новый тренер - Унаи Эмери, и команда старается привыкнуть к его философии и требованиям.
«Начало сезона получилось непростым, мы встретились с такими хорошими командами, как «Манчестер Сити» и «Челси», но в АПЛ нет слабых соперников. Это футбол. Нам нужно настроиться позитивно и работать, а результаты придут. Мы не чувствуем давления и не думаем о том, что что-то идет не так. Мы идем в правильном направлении, хоть и проиграли две игры», – сказал Мхитарян.
Самое значимое
По словам греческого футболиста, Мхитарян может стать одним из лучших в АПЛ, если вернет себе форму времен игры в составе дортмундской «Боруссии»
Стоимость контракта оценивается в 105 млн фунтов.
Помимо армянина, в пятерку входят защитник Эктор Бельерин, полузащитник Пьер-Эмерик Обамеянг, нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака
Соперником Далакяна был Сиричаи Тайен (50-4, 35 КО) из Таиланда. Далакян выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде.
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