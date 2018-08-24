Мхитарян: Я свой самый большой критик, дополнительная критика мне не нужна

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян ответил на критику в свой адрес и в адрес команды.

«Я сам свой самый большой критик, дополнительная критика мне не нужна. Я прекрасно знаю, что могу дать команде и что команда дает мне. Не знаю, почему люди так часто критикуют. Я не обращаю на это внимания, поскольку сам знаю, сыграл хорошо или плохо»,- отметил Мхитарян, пишет Sports.ru.

По его словам, у лондоснкого клуба сейчас новый тренер - Унаи Эмери, и команда старается привыкнуть к его философии и требованиям.

«Начало сезона получилось непростым, мы встретились с такими хорошими командами, как «Манчестер Сити» и «Челси», но в АПЛ нет слабых соперников. Это футбол. Нам нужно настроиться позитивно и работать, а результаты придут. Мы не чувствуем давления и не думаем о том, что что-то идет не так. Мы идем в правильном направлении, хоть и проиграли две игры», – сказал Мхитарян.