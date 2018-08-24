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Начальник полиции Еревана освобожден от должности

Начальник полиции Еревана освобожден от должности
24 августа 2018 - 11:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Начальник полиции Армении Валерий Осипян освободил полковника Артака Погосяна от должности начальника управления полиции Еревана.

Погосян отправлен в кадровый резерв полиции, пишет издание «Айкакан жаманак».

Погосян был назначен на должность начальника полиции Еревана в июне 2018 года. До этого он был заместителем начальника полиции Еревана.

Ссылки по теме:
http:// www.armtimes.com/hy/article/142886
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