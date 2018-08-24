Пашинян поздравил Порошенко с Днем независимости Украины

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко в связи с национальным праздником – Днем независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Пашинян отметил, что вековые связи двух народов являются крепкой основой для межгосударственного сотрудничества Армении и Украины.

Премьер подчеркнул важность дальнейшего развития двусторонних отношений, реализации перспективных программ в экономической и гуманитарной сферах. Пашинян также выразил уверенность, что совместные усилия поспособствуют выявлению всего потенциала для двустороннего сотрудничества на благо улучшения благосостояния граждан двух стран и развития государств.