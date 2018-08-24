Пашинян поздравил Порошенко с Днем независимости Украины
24 августа 2018 - 12:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко в связи с национальным праздником – Днем независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Пашинян отметил, что вековые связи двух народов являются крепкой основой для межгосударственного сотрудничества Армении и Украины.
Премьер подчеркнул важность дальнейшего развития двусторонних отношений, реализации перспективных программ в экономической и гуманитарной сферах. Пашинян также выразил уверенность, что совместные усилия поспособствуют выявлению всего потенциала для двустороннего сотрудничества на благо улучшения благосостояния граждан двух стран и развития государств.
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