Пожар на заводе Tesla в Калифорнии: Никто не пострадал

PanARMENIAN.Net - Гендиректор Tesla компании Илон Маск сообщил о пожаре на предприятии по производству электромобилей Tesla в калифорнийском городе Фримонт. Об этом предприниматель сообщил в своем Twitter.

«Я только что там был. Рядом с южным забором загорелся собранный для утилизации картон. Я чрезвычайно благодарен пожарным за оперативную реакцию!» — написал Маск.

Он уточнил, что в результате пожара никто не пострадал. Компания также избежала ущерба. Сейчас пожар потушен. Причина возгорания не сообщается, пишут «Ведомости».

За последний год на заводе компании во Фримонте произошло несколько пожаров. The Wall Street Journal отмечает, что последний случился в «чувствительное» для компании время, на фоне сообщений Маска о планах превратить Tesla из публичной компании в частную.

Компания была основана в 2003 г. Она специализируется на производстве электромобилей, создании солнечных батарей и других энергонакопительных систем.