Представитель кабмина Германии: Позиция Баку не способствует продвижению диалога по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Позиция Азербайджана не способствует продвижению диалога на тему карабахского конфликта. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

«Позиция Азербайджана вызывает сожаление, она не способствует продвижению диалога на тему Нагорного Карабаха», - сказал он, говоря о поездке канцлера Германии Ангелы Меркель в страны Закавказья - Грузию, Армению и Азербайджан, пишет ТАСС.

В Азербайджане Меркель проведет переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым, обсудит тему Нагорного Карабаха, двустороннюю повестку, а также вопросы энергетики. По словам Зайберта, Меркель обязательно обсудит в Баку вопросы прав человека, свободы прессы и гражданского общества.

Кроме того, как уточнили в кабмине, канцлер поднимет и ряд непростых вопросов. Поводом этому послужил недавний скандал, связанный с тем, что Азербайджан включил Альберта Вайлера, депутата Бундестага от партии Меркель (Христианско-демократического союза), в список нежелательных персон и отказал ему во въезде.

Политик представляет парламентскую группу по сотрудничеству со странами Закавказья и числился в списке членов делегации германского правительства. В 2014 и 2016 годах он посещал Нагорный Карабах, из-за чего и был включен Баку в список персон нон грата.

24 августа канцлер ФРГ прибудет в Ереван, где запланированы переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном и премьером Николом Пашиняном. Источник в правительстве ФРГ сказал, что после того, как Пашинян возглавил правительство в результате масштабных манифестаций, в отношениях между государствами наблюдается «положительная повестка».

«С нашей точки зрения, сейчас хороший момент посетить эту страну», - отметили в Берлине. Меркель также встретится с Католикосом всех армян Гарегином II и посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян в Османской империи 1915 года.