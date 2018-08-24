Меркель: Процесс интеграции Грузии в ЕС не завершится за 5 лет
24 августа 2018 - 12:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Германия активно поддерживает процесс интеграции Грузии в Евросоюз, но этот процесс не завершится за пять лет. Об этом заявила 24 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече со студентами в Тбилиси, транслировавшейся в прямом эфире несколькими телеканалами.
«Германия будет продолжать поддерживать процесс интеграции Грузии в ЕС, это динамичный процесс, но в то же время не хочу давать поспешные обещания о том, что интеграция страны в ЕС скоро завершится. Этот процесс не завершится за пять лет», - сказала Меркель, отвечая на вопрос о перспективах вступления Грузии в ЕС, пишет ТАСС.
В июне 2014 года Грузия подписала в Брюсселе Соглашение об ассоциации с ЕС. В 2014-2015 годах занимавший тогда пост премьер-министра страны Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что для евроинтеграции Грузии понадобится минимум 10 лет. В последние три года представители ЕС и государств-членов Евросоюза либо не называли возможные сроки вступления Грузии в ЕС, либо говорили о 15-20 годах, необходимых для этого. В последние месяцы высшие должностные лица страны заявляют, что конечная цель Грузии - стать полноправным членом Европейского союза.
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