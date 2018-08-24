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Ученые нашли у людей новый орган

Ученые нашли у людей новый орган
24 августа 2018 - 12:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученые Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) обнаружили у мышей и людей ранее неизвестные «микроорганы», которые участвуют в работе иммунной системы человека.

«Микроорганы» представляют собой тонкие плоские структуры, находящиеся в верхней части лимфатических узлов. Они были первоначально найдены у мышей и названы субкапсулярными пролиферативными центрами (англ. subcapsular proliferative foci, SPF). Эти структуры формируются временно, а их небольшие размеры делают их незаметными, что объясняет, почему ученые не заметили их раньше, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.

В лимфатических узлах находятся и созревают иммунные клетки — лимфоциты. Лимфа приносит в узлы антигены — чужеродные для организма вещества, — благодаря чему начинается активация иммунного ответа. В SPF было найдено большое количество различных клеток, в том числе B-лимфоциты, способные превращаться в клетки памяти. Клетки памяти хранят информацию об инфекции, поэтому они играют важную роль в обеспечении долговременной устойчивости к определенным патогенам. Они быстро распознают инфекцию и начинают выделять антитела, обезвреживающие вирусы или бактерии.

Ученые полагают, что пролиферативные центры играют роль «точек сбора» лимфоцитов, что делает их эффективными в борьбе против патогенных организмов, клеток и вирусов.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: У людей нашли новый орган
Science Alert. Scientists Have Discovered a Brand New 'Micro-Organ' in The Human Immune System
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