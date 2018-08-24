Lenta.ru - о кавказских мужчинах: Больше всего романтиков живет именно в Ереване

PanARMENIAN.Net - Кавказские мужчины славятся своей гостеприимностью, воспитанностью и обходительностью с женщинами. Корреспондентка «Ленты.ру» Алена Петрова-Водкина отправилась в Армению, Грузию и Азербайджан и выяснила, как путешествовать по странам Закавказья, активно используя приложение для знакомств Tinder.

«Армения на втором месте после Грузии по количеству симпатичных и необычных пользователей Тinder. А Ереван — это отнюдь не скопление проворных торговцев, пытающихся во что бы то ни стало продать тебе свой лучший товар. Столица Армении — средоточие юморных программистов, юристов, врачей и операторов. Художники, арт-дилеры и музыканты тоже попадаются в приложении, но не в таких количествах, как в Тбилиси. Да и спортсменов в Армении поменьше, зато почти все играют в шахматы, носят под рубашками белые маечки и не забывают звонить маме»,- говорится в статье.

Отмечается, что армянские парни и их мамы — тема для отдельного исследования: настолько сильна и запутанна их взаимная связь: «Провести несколько часов с армянином, которому за это время ни разу не позвонит мама, — значит найти поистине редкий экземпляр».

По словам автора статьи, если в Азербайджане и Грузии процентное соотношение переписок, ведущихся на английском или на русском, — 50 на 50, то в Армении русский знают все, кто старше 25.

«Еще одна отличительная особенность Tinder в южных странах — полная боеготовность мужчин встретиться чуть ли не в течение часа. Складывается впечатление, будто в Грузии мало кто торчит в офисе с девяти до шести, а в Армении сплошь и рядом фрилансеры, работающие на США и Австралию. Это значит, что пересечься с утра во вторник и успеть съездить на озеро Севан до начала рабочего дня более чем реально»,- говорится в материале.

Отмечается, что путешествовать по странам Закавказья для одиноких девушек вполне безопасно: «В Армении, даже зная, что вас двое, парень никогда не прихватит с собой друга (а значит, преимущество уже хотя бы в количественном отношении — на вашей стороне)».

Армения — это не только Ереван, но и горы, озера и монастыри, а также фантастически гостеприимные люди и, конечно же, шахматы и джаз, пишет автор.

«Так-так-так! Ты уже третью неделю в Ереване, а до сих пор не знакома с настоящим армянским джазом? Нет, ну это совсем не дело! — возмущается парень с идеальным музыкальным слухом и предлагает отправиться с ним вечером в джаз-клуб. Я не знаю, как это вообще возможно, но, будучи избалованной восхитительными французскими свиданиями, испанским, итальянским и турецким вниманием, я признаю, что самые романтичные вечера, которые может подарить Tinder, ждут вас именно на Кавказе. Причем больше всего романтиков, на мой взгляд, живет именно в Ереване»,- говорится в статье.

По мнению автора, парни на Закавказье любят отпустить шутку-другую по поводу жителей соседних государств: «Так, в Грузии постоянно подтрунивают над армянским желанием присвоить себе первенство во всем, армяне отпускают едкие, но очень смешные комментарии в сторону азербайджанцев, которые тоже за словом в карман не лезут и держат наготове ответочку. Нам, русским, хорошо: можно смеяться и над первыми, и над вторыми, и над третьими, зная, что шуточки о российской политике — следующие на очереди».