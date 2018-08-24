Убийце Леннона в 10-й раз отказали в досрочном освобождении

PanARMENIAN.Net - Марк Чепмен, застреливший в 1980 году бывшего участника группы The Beatles Джона Леннона, продолжит отбывать пожизненный срок.

Комиссия по условно-досрочному освобождению посчитала, что преступник все еще представляет опасность для общества, пишет Meduza со ссылкой на агентство Associated Press.

«Вы тщательно спланировали и совершили убийство всемирно известного человека, не имея на то никаких причин, кроме как получить известность», — говорится в решении.

Чепмен, которому сейчас 63 года, получил право на УДО после 20 лет заключения. Этот отказ стал уже десятым по счету, новое прошение он сможет подать через два года.

Бывший участник группы The Beatles был убит рядом со своим домом на Манхэттене 8 декабря 1980 года. Преступление совершил фанатик-битломан, работавший сторожем на Гавайях, Марк Чепмен. Он не пытался скрыться и был задержан в тот же день.