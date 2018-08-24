Ангела Меркель прибыла в Ереван
24 августа 2018 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Канцлер Германии Ангела Меркель 24 августа с первым официальным визитом прибыла в Армению. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ее встретил с букетом цветов премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В Ереване запланированы переговоры Меркель с Пашиняном и президентом Армении Арменом Саркисяном. Премьер Армении и канцлер ФРГ представят итоги переговоров 24 августа на совместной пресс-конференции.
Меркель также встретится с католикосом всех армян Гарегином II и посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян в Османской империи 1915 года.
23 августа Меркель отправилась в Грузию. После визита в Армению канцлер ФРГ отправится в Баку.
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