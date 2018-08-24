Ангела Меркель прибыла в Ереван

PanARMENIAN.Net - Канцлер Германии Ангела Меркель 24 августа с первым официальным визитом прибыла в Армению. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» ее встретил с букетом цветов премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В Ереване запланированы переговоры Меркель с Пашиняном и президентом Армении Арменом Саркисяном. Премьер Армении и канцлер ФРГ представят итоги переговоров 24 августа на совместной пресс-конференции.

Меркель также встретится с католикосом всех армян Гарегином II и посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян в Османской империи 1915 года.

23 августа Меркель отправилась в Грузию. После визита в Армению канцлер ФРГ отправится в Баку.