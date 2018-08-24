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Меркель в Ереване почтила память жертв Геноцида армян

Меркель в Ереване почтила память жертв Геноцида армян
24 августа 2018 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Находящаяся в Армении с официальным визитом канцлер Германии Ангела Меркель посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам Геноцида армян в Османской империи 1915 года.

Меркель сопровождали премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава МИД РА Зограб Мнацаканян, и.о. мэра Еревана Камо Ареян и другие должностные лица.

Канцлер Германии воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян, а также посадила ель на Аллее памяти мемориального комплекса Цицернакаберд.

В Ереване запланированы переговоры Меркель с Пашиняном и президентом Армении Арменом Саркисяном. Премьер Армении и канцлер ФРГ представят итоги переговоров 24 августа на совместной пресс-конференции.

23 августа Меркель отправилась в Грузию. После визита в Армению канцлер ФРГ отправится в Баку.

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