Windows 95 превратили в приложение, которое можно установить на всех основных платформах

PanARMENIAN.Net - Операционную систему Windows 95 превратили в приложение, которое можно запустить на всех основных платформах, в том числе, на macOS и Linux. Программа занимает 129 мегабайт на диске и требует 200 мегабайт оперативной памяти.

Устаревшую ОС превратил в приложение разработчик корпоративного мессенджера Slack Феликс Ризберг. Он опубликовал исходный код и файлы для установки программы на GitHub, пишет TJ.

В систему встроены все стандартные приложения, такие как «Блокнот», Paint и «Сапер». Проблемы могут возникнуть только с Internet Explorer: по какой-то причине он отказывается загружать страницы.

Ранее Windows 95 смогли запустить на «умных» часах Apple Watch и Android Wear, а также на игровой приставке Xbox One.